Il team Asobi, responsabile di Astro Bot, ha aperto nuove posizioni sul proprio sito ufficiale, suggerendo l’inizio di un nuovo progetto. Dopo il successo di Astro Bot su PS5, lo studio giapponese sembra essere concentrato su un’ulteriore avventura videoludica. Le offerte di lavoro indicano che il lavoro è in corso, anche se non sono stati forniti dettagli sul contenuto del prossimo titolo.

Dopo il successo mondiale di Astro Bot su PS5, Team Asobi sembra pronta a voltare pagina. Alcuni nuovi annunci di lavoro pubblicati sul sito ufficiale dello studio giapponese indicano infatti che è in corso lo sviluppo di un nuovo progetto. Non ci sono ancora dettagli concreti sul titolo, ma gli indizi contenuti nelle offerte permettono di delineare alcuni aspetti chiave della futura produzione. La prima posizione aperta è quella di 3D Environment Artist. Il candidato selezionato dovrà lavorare almeno per i primi sei mesi presso la sede di Tokyo e occuparsi della creazione di elementi grafici ambientali “dall’aspetto giocoso e sbalorditivo”.. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Team Asobi di Astro Bot ha iniziato a lavorare al nuovo progetto, suggeriscono degli annunci di lavoro

