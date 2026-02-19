Perché l’Heart Team ha negato la possibilità di un nuovo trapianto al piccolo Domenico

L’Heart Team dell’ospedale Monaldi di Napoli ha deciso di non autorizzare un nuovo trapianto per Domenico, un bambino di due anni. La causa riguarda le condizioni del cuore che aveva ricevuto lo scorso dicembre, giudicate incompatibili con un secondo intervento. La decisione ha suscitato molte reazioni, soprattutto tra i genitori e i medici che si sono confrontati con il rischio di una nuova operazione. La famiglia di Domenico si trova ora di fronte a una scelta difficile, mentre la vicenda continua a far discutere sull’età e le possibilità di cura dei piccoli pazienti.

La storia di Domenico, un bambino di appena due anni, sta commuovendo l'Italia e facendo discutere. Ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli dopo aver ricevuto, lo scorso dicembre, un cuore rivelatosi danneggiato (il passaggio non era chiaro, ma sì, il bambino aveva ricevuto un cuore), il piccolo si trovava al centro di una corsa contro il tempo. La speranza di molti era quella di un secondo trapianto che potesse dargli una nuova possibilità. Ma l'Heart Team, il comitato multidisciplinare di specialisti che in questi casi ha l'ultima parola, ha dovuto comunicare una notizia devastante: le condizioni di Domenico non avrebbero retto a un secondo intervento chirurgico.

Perché il comitato di esperti ha detto no al nuovo trapianto di cuore per il piccolo Domenico | La madre: «Devo essere forte»Il comitato di esperti ha negato il via libera al nuovo trapianto di cuore per il piccolo Domenico, perché il bambino ha un’emorragia cerebrale in corso.

