Capitale Italiana della Cultura 2028 | Tarquinia presenta il dossier
Il 10 dicembre 2025, Tarquinia presenta ufficialmente il dossier di candidatura per diventare Capitale Italiana della Cultura 2028. L'evento conclude un percorso di condivisione e promozione, coinvolgendo la cittadinanza e le città aderenti alla DMO Etruskey, puntando a valorizzare il patrimonio culturale e identitario del territorio.
Tarquinia 10 dicembre 2025 – La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento conclusivo di un importante percorso di condivisione e promozione: la presentazione ufficiale del dossier di candidatura di Tarquinia e delle altre città aderenti alla DMO Etruskey al titolo di Capitale Italiana della Cultura “Diffusa” 2028. L’appuntamento è fissato per venerdì 12 dicembre, alle 10, 30, presso la sala consiliare del Comune di Tarquinia. I Comuni del litorale coinvolti. L’evento rappresenta l’ultima tappa del “Capitale in Tour”, un circuito di presentazioni che ha coinvolto, con lungimiranza, tutti i Comuni partner del progetto, dimostrando la forza e l’unità di un vasto territorio che va oltre i confini comunali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Capitale Italiana del Libro, Pistoia spera nel trionfo
Capitale italiana della cultura contemporanea: Foligno e Spoleto tra i finalisti
Da Malta ad Agrigento: arrivano le Ferrari per omaggiare Capitale italiana della cultura
Modena entra nel 2026 come Capitale Italiana del Volontariato 2026! il passaggio di testimone al Teatro Massimo di Palermo durante la cerimonia nazionale. Associazioni e cittadini hanno seguito insieme la diretta in Sala del Consiglio, celebrando un Vai su Facebook
Il racconto su stampa locale della presentazione del progetto Capitale Italiana della Cultura 2026. Vai su X
Tarquinia Capitale Italiana della Cultura 2028: presentazione del dossier “La cultura è volo” per la candidatura della Dmo Etruskey - Venerdì 12 dicembre alle 10,30, presso la sala consiliare del comune cornetano La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento conclusivo di un importante percorso di condivisione e promozione: la ... terzobinario.it scrive
