Capitale Italiana della Cultura 2028 | Tarquinia presenta il dossier

Cdn.ilfaroonline.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 dicembre 2025, Tarquinia presenta ufficialmente il dossier di candidatura per diventare Capitale Italiana della Cultura 2028. L'evento conclude un percorso di condivisione e promozione, coinvolgendo la cittadinanza e le città aderenti alla DMO Etruskey, puntando a valorizzare il patrimonio culturale e identitario del territorio.

Tarquinia 10 dicembre 2025 – La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento conclusivo di un importante percorso di condivisione e promozione: la presentazione ufficiale del dossier di candidatura di Tarquinia e delle altre città aderenti alla DMO Etruskey al titolo di Capitale Italiana della Cultura “Diffusa” 2028. L’appuntamento è fissato per venerdì 12 dicembre, alle 10, 30, presso la sala consiliare del Comune di Tarquinia. I Comuni del litorale coinvolti. L’evento rappresenta l’ultima tappa del “Capitale in Tour”, un circuito di presentazioni che ha coinvolto, con lungimiranza, tutti i Comuni partner del progetto, dimostrando la forza e l’unità di un vasto territorio che va oltre i confini comunali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

