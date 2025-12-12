Tarquinia Capitale della Cultura 2028 | il progetto

Il 18 novembre 2025, a Roma presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, è stato presentato ufficialmente il dossier di candidatura di Tarquinia a Capitale Italiana della Cultura 2028, segnando un passo importante nel percorso di valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città.

Tarquinia, 12 dicembre 2025 – Martedì 18 novembre, è stato ufficialmente presentato a Roma al Museo nazionale etrusco di Villa Giulia per la prima volta (e poi a seguire in altre località) il dossier di candidatura di Tarquinia a capitale italiana della Cultura per il 2028. “La cultura è volo” è il titolo. Si tratta di un progetto ampio e congiunto, che vede coinvolti tutti i comuni della rete della DMO (Destination Management Organization) Etruskey, ovvero: Allumiere, Barbarano Romano, Blera, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Montalo di Castro, Monte Romano, Santa Marinella, Tolfa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it