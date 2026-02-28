Tarocchi dal Rinascimento a oggi il mazzo Colleoni riunito dopo 100 anni | Giochi di corte e doni diplomatici

A Bergamo, presso l’Accademia Carrara, è aperta fino al 2 giugno una mostra dedicata ai tarocchi, intitolata «Tarocchi Le origini Le carte La fortuna». L’esposizione presenta una selezione di carte da gioco che coprono un arco temporale dal Rinascimento ai giorni nostri, con un focus sul mazzo Colleoni, riunito per la prima volta dopo un secolo. La mostra include prestiti provenienti da diversi paesi.

Bergamo, 28 febbraio 2026 – Bergamo centro del mondo, grazie a una mostra di piccoli magnifici oggetti d'arte che racchiudono il mondo: «Tarocchi Le origini Le carte La fortuna», all'Accademia Carrara, fino al 2 giugno, con prestiti concessi da mezzo mondo. Al curatore Paolo Plebani e all'architetto Nicolò Colleoni, esponente della famiglia bergamasca da cui ha preso il nome il Mazzo Colleoni, il più bello e completo di Tarocchi antichi, chiediamo d'introdurci in un mondo di simboli che interpretano una storia infinita. Più difficile ottenere dalla Beinecke Rare Book and Manuscript Library della Yale University il misterioso Fante dama di...

