Durante la prima Sprint dell’anno a Buriram, si è verificato un episodio controverso tra Marc Marquez e Pedro Acosta. La manche breve di sabato si è conclusa con una penalità a Marquez, scatenando la reazione furibonda di Tardozzi, che ha criticato apertamente la decisione della Direzione gara. La gara si è distinta per il duello tra i due piloti per la vittoria al Chang International Circuit.

Prima Sprint dell’anno e prima polemica in MotoGP. La manche breve del sabato a Buriram si è conclusa infatti con un episodio a dir poco controverso con protagonisti Marc Marquez e Pedro Acosta, che hanno dato vita ad un bel duello per il successo al Chang International Circuit. A decidere l’esito della sfida è stato l’intervento della direzione gara, che ha costretto Marquez a cedere la posizione all’ultima curva in favore di Acosta ritenendo illegale la sua manovra di sorpasso avvenuta nel corso del penultimo giro. Un epilogo abbastanza discutibile, che ha mandato su tutte le furie Davide Tardozzi: “Secondo me la penalità non ci stava. È chiaro che ha fatto un’entrata decisa, però non l’ha toccato ed è rimasto in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tardozzi furibondo per la penalità a Marquez: “Vogliamo pettinare le bambole? La Direzione gara vuole un altro motociclismo”

Leggi anche: Marc Marquez glissa sulla penalizzazione nella Sprint: “Cosa ne penso? Decide la direzione gara…”

Leggi anche: Bambole di Pezza: «La parola femminista è importante in una società in cui ancora non c'è parità. Noi non vogliamo comandare in casa, vogliamo potere ovunque»

Approfondimenti e contenuti su Tardozzi furibondo.

Tardozzi sul 23° posto di Bagnaia nelle libere in Catalogna: Mi dà fastidio, deve aiutarciIl weekend di MotoGP è appena iniziato ma i problemi per la Ducati di Pecco Bagnaia sembrano essere gli stessi. Fin dall'inizio del Mondiale il pilota italiano non è mai riuscito a trovare il feeling ... fanpage.it

Tardozzi racconta cosa ha fatto in segreto Marquez per Bagnaia: Due volte, non voglio dire doveDavide Tardozzi abbandona ogni diplomazia e dice chiaramente quello che ormai sanno tutti da tempo: nella Ducati ufficiale di MotoGP c'è una prima guida – guadagnata sul campo da Marc Marquez a ... fanpage.it