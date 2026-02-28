Marc Marquez ha ottenuto la seconda posizione nella Sprint Race del Gran Premio di Thailandia, prima tappa del Mondiale di MotoGP 2026. Durante la gara, il pilota ha affrontato un duello intenso con Pedro Acosta, che ha poi concluso primo. Marquez ha commentato la sua posizione sulla penalizzazione senza entrare nel merito, lasciando alla direzione gara la decisione finale.

Marc Marquez sorride amaro. Il campione del mondo, infatti, ha conquistato la seconda posizione nella Sprint Race del Gran Premio di Thailandia, gara d’esordio del Mondiale di MotoGP 2026, al termine di un duello meraviglioso con Pedro Acosta che, poi, ha vinto la gara. Sulla pista di Buriram è successo di tutto tra sorpassi, controsorpassi, cadute e penalizzazioni. Ma, come sempre, andiamo con ordine. A due giri dalla fine Pedro Acosta supera Marc Marquez e prova ad involarsi verso il successo. Il nove volte campione del mondo, tuttavia, non è minimamente d’accorto e attacca il rivale proprio nella lentissima ultima curva. L’affondo, però, porta il pilota del team Red Bull KTM troppo largo, tanto da uscire dalla sede stradale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez glissa sulla penalizzazione nella Sprint: “Cosa ne penso? Decide la direzione gara…”

