Tappa Oristano-Carbonia al Giro di Sardegna 2026 | percorso orari diretta tv e favoriti

Una tappa cruciale del Giro di Sardegna 2026 mette di fronte i velocisti a salite impegnative e a un finale incerto, con la partenza a Oristano e l’arrivo a Carbonia su un percorso di circa 136,2 chilometri. Il profilo propone una prima fase relativamente tranquilla per poi esplodere in una sequenza di salita che potrebbe ridisegnare la classifica e offrire opportunità agli attaccanti. La configurazione del tracciato privilegia una prima parte meno impegnativa, seguita da quasi duemila metri di dislivello concentrati nell’ultima porzione di gara. Tre salite principali scandiscono il tratto: Genna Sciria (8,4 km al 2,8%), Colle Buggerru (1 km al 9,1%), e Valico Montecani (6,5 km al 5,7% con tratti finali al 10,2%). 🔗 Leggi su Mondosport24.com

