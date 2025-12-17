Tamponamento a catena in sopraelevata feriti tassista e passeggera

Mercoledì 17 dicembre 2025, alle 14, un tamponamento a catena sulla sopraelevata in direzione ponente ha coinvolto un taxi e una vettura con feriti. La Croce Bianca Genovese è intervenuta prontamente con i propri mezzi, tra cui il distaccamento di Carignano e l’ambulanza 3-274 dalla sede centrale, per soccorrere i coinvolti.

© Genovatoday.it - Tamponamento a catena in sopraelevata, feriti tassista e passeggera Alle 14 di mercoledì 17 dicembre 2025 la Croce Bianca Genovese è intervenuta in sopraelevata (direzione ponente), poco prima dello svincolo autostradale, per un incidente, prima con il proprio distaccamento Carignano e successivamente con l'ambulanza 3-274 dalla sede centrale.Per cause da. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Tamponamento a catena di tre auto: quattro feriti, traffico paralizzato Leggi anche: Maxi tamponamento a catena sulla superstrada, traffico bloccato e diversi feriti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tamponamento a catena sulla Sopraelevata, due feriti - Forti rallentamenti sul traffico cittadino per un tamponamento multipolo avvenuto sulla Sopraelevata Aldo Moro, rimaste coinvolte tre automobili che procedevano in direzione ponente. primocanale.it

Azzano, tamponamento a catena sulla Cremasca: sette mezzi coinvolti e cinque feriti, strada chiusa - 20: complicate le operazioni di rimozione di camion e auto incidentate Azzano San Paolo. bergamonews.it

Santa Teresa, tamponamento a catena sul lungomare: un ferito - Un anziano automobilista è rimasto ferito quesa sera sul lungomare di Santa Teresa di Riva in seguito ad un tamponamento a catena. sikilynews.it

Maxi tamponamento sulla Torino-Bardonecchia 2 morti e 32 feriti

Tamponamento a catena con quattro auto coinvolte questa mattina sul viale lungomare del Golfo direzione Cagliari, poco prima dell’ospedale Marino. Ambulanze sul posto. Traffico e lunghe code fino alla Bussola e oltre. #unionesarda #notiziesardegna #noti - facebook.com facebook

Tamponamento a catena all’ingresso di Alghero, traffico in tilt x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.