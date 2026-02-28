Tajani | pronti ad evacuare gli italiani presenti in Iran Nelle scorse ore l' attacco israeliano 24 morti in una scuola

Il ministro degli Esteri ha annunciato che l’Italia è pronta a evacuare i cittadini italiani presenti in Iran. Nelle ultime ore, si è verificato un attacco israeliano che ha causato 24 morti in una scuola. La notizia arriva mentre si intensificano le preoccupazioni per la sicurezza dei connazionali nel paese.

Il ministro degli Esteri ha detto che l'Italia è pronta ad evacuare dall'Iran i nostri connazionali presenti in quel territorio. i rischi nel Paese asiatico di sono fatti gravissimi dopo l'attacco israeliano stamattina. Fra le conseguenze riscontrate il bombardamento di una scuola a Minab, 24 morti. L'Iran ha risposto con bombe contro Israele. Si registrano feriti in alcune città. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Iran: “Pronti a rispondere in modo deciso a Israele e Usa”. Media: “Possibile attacco nelle prossime 24 ore”. news in direttaLe ultime notizie in diretta sulle proteste in Iran: migliaia di persone sono morte in seguito alle rivolte in corso.

Gli Usa valutano l’intervento in Iran. Reuters: «Attacco possibile entro 24 ore». Teheran: «Pronti a difenderci» – La direttaProseguono le proteste di massa in Iran contro il governo, mentre il presidente americano Donald Trump incita il popolo iraniano a proseguire le...

Iran, probabile attacco americano nelle prossime 24 ore

Tajani: pronti ad evacuare italiani in Iran e nell'areaRoma, 28 feb. (askanews) - Pronti ad evacuare se serve anche gli italiani che sono in Iran, qualora ci fossero delle richieste, i collegamenti sono molto difficili. Lo ha detto il ministro degli ... libero.it

