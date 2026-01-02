Crans Montana i sei giovanissimi italiani ancora dispersi Tajani | Tra i feriti ci sono 5 persone non identificate

Restano ancora senza esito le ricerche dei sei giovani italiani dispersi dopo la tragedia al bar Costellation di Crans-Montana, in Svizzera. Secondo quanto dichiarato da Tajani, tra i feriti ci sarebbero cinque persone non ancora identificate, rendendo ancora incerto il quadro della situazione. Le autorità continuano le operazioni di ricerca e accertamento, nel tentativo di chiarire la sorte dei giovani coinvolti.

Resta ancora senza risposta il destino di sei giovanissimi cittadini italiani coinvolti nella strage del bar Costellation di Crans-Montana, in Svizzera. Nell’ultimo aggiornamento della Farnesina che conferma 19 segnalazioni complessive di italiani interessati dal disastro, ma con un quadro ancora incompleto e in continua evoluzione. Tra i dispersi figura Giovanni Tamburi, 16 anni, di Bologna. I genitori sono separati e, dopo Natale, il ragazzo aveva salutato la madre per raggiungere il padre a Crans-Montana, dove l’uomo possiede una casa. La sera di Capodanno Giovanni aveva cenato con alcuni amici allo Chalet, per poi decidere di proseguire la serata al pub Le Constellation, distrutto dall’incendio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crans Montana, i sei giovanissimi italiani ancora dispersi. Tajani: “Tra i feriti ci sono 5 persone non identificate” Leggi anche: Tajani a Crans Montana: "Ci sono 5 ragazzi non identificati tra i feriti. Speriamo siano italiani dispersi" Leggi anche: Strage di Crans-Montana, il Ministro Tajani in Svizzera con le famiglie dei ragazzi coinvolti: chi sono i giovanissimi italiani ancora dispersi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Crans-Montana, da Emanuele a Riccardo: sei giovanissimi dispersi, tredici feriti negli ospedali; Le notizie di giovedì 1° gennaio sulla strage in Svizzera; Strage di Crans-Montana, l’ambasciatore: “Sei italiani dispersi e 13 feriti”; Svizzera, esplosione a Crans-Montana: 47 vittime accertate. Una dozzina di italiani negli ospedali, sei i dispersi. Crans-Montana, da Emanuele a Riccardo: sei giovanissimi dispersi, tredici feriti negli ospedali - I ragazzi che non si trovano sono di Roma, Milano, Bologna e Genova. repubblica.it

Strage di Crans-Montana, sono sei gli italiani dispersi: i nomi - Sono ancora sei al momento gli italiani che risultano dispersi a seguito dell’esplosione avvenuta la notte di Capodanno all’interno del locale Le Constellation a Crans- notizie.it

Strage di Crans-Montana, Federgolf: morto il campione genovese Emanuele Galeppini. Farnesina: 'Ricoverati 13 italiani, 6 dispersi' - Molti ricoverati non sono stati identificati' (ANSA) ... ansa.it

Incendio ed esplosione a Crans-Montana durante la festa di Capodanno, coinvolti cittadini italiani

Strage di Capodanno a Crans-Montana. Le testimonianze di chi ha perso gli amici e di chi rischia di perdere un figlio. Interviste di Jari Pilati - facebook.com facebook

Il bar Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera, teatro della strage di Capodanno, è di una coppia francese: Jessica e Jacques Moretti, che lo hanno acquistato nel 2015. Secondo Le Figaro la donna, presente sul posto quando l'incendio è scoppiato, h x.com

