Tajani a Crans Montana | Ci sono 5 ragazzi non identificati tra i feriti Speriamo siano italiani dispersi

Durante la notte di Capodanno, nel rogo al bar Le Constellation di Crans-Montana, sono stati ricoverati alcuni feriti. Tra questi, cinque persone non ancora identificate, di cui quattro ragazzi e una ragazza. Il ministro Tajani ha espresso la speranza che si tratti di italiani dispersi, evidenziando l’importanza di accertare le identità e garantire assistenza alle persone coinvolte.

Tra i feriti ricoverati in ospedale in seguito al rogo scoppiato nel bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno ci sono cinque persone non identificate, "quattro ragazzi e una ragazza". Lo rende noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in collegamento da Sion, capitale del Canton Vallese, con Radio 1 dopo aver deposto una corona di fiori nel luogo della tragedia. "Ci sono tra i feriti cinque non identificati. Speriamo che gli italiani possano essere tra i feriti non identificati, ma questo non lo sappiamo. Siamo pronti ad ogni evenienza ea sostenere le famiglie in ogni modo, sperando che le cose vadano per il verso giusto".

