Il ministro degli Esteri ha dichiarato che il regime iraniano deve rinunciare alle capacità nucleari. Su X, ha aggiunto di aver avuto un colloquio con il suo collega del Kuwait, sheik Jarrah al Sabah, rappresentante del ministero degli Esteri kuwaitiano. La comunicazione si è concentrata su questioni di politica internazionale e sulla necessità di un cambiamento nelle attività nucleari dell’Iran.

Il ministro Tajani su X: "Ho parlato anche con il mio collega ministro degli Esteri del Kuwait sheik Jarrah al Sabah @MOFAKuwait.. Gli ho espresso la solidarietà del Governo italiano per gli attacchi che il #Kuwait ha dovuto subire oggi dall'Iran, azioni totalmente ingiustificate e ringraziato per la protezione che stanno dando ai nostri militari.

© Imolaoggi.it - Tajani: “il regime iraniano deve rinunciare alle capacità nucleari”

