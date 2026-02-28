Attacco iraniano alle basi nel Golfo Tajani | Militari italiani nella base colpita in Kuwait

Un attacco missilistico attribuito all’Iran ha colpito diverse basi nel Golfo, tra cui una in Kuwait, dove si trovano militari italiani. L’attacco ha coinvolto obiettivi nella regione e ha causato danni alle strutture colpite. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e riguarda un’escalation di tensioni nella zona. Nessun dettaglio su eventuali vittime o danni specifici è stato ancora comunicato.

Una nuova ondata di attacchi missilistici attribuiti all’Iran ha interessato diversi obiettivi nell’area del Golfo e ha coinvolto anche una base in Kuwait dove opera un contingente dell’Aeronautica militare italiana. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha riferito che il personale italiano presente nella struttura non ha riportato ferite, poiché al momento dell’allarme si trovava nelle aree protette predisposte. La pista avrebbe subito danni significativi, mentre non risultano, secondo quanto comunicato, vittime tra i connazionali né tra i civili nei Paesi interessati dagli eventi. Il ministro ha fatto il punto al termine di una riunione con i rappresentanti diplomatici della regione e con le principali autorità di governo, insieme ai vertici della Difesa e dell’intelligence. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, Teheran risponde: è guerra Esplosioni a Tel Aviv. Colpita la base della flotta Usa in Bahrein. Missili su Qatar, Emirati e Kuwait. Chiuso lo spazio aereo nel GolfoIn seguito alle «aggressioni degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran», l'ambasciata russa a Teheran ha chiesto ai connazionali di lasciare il...

Venezuela sotto attacco, udite esplosioni a Caracas: sono state colpite le basi militariRumori di aerei, esplosioni e colonne di fumo che partono dai siti di diverse basi militari a Caracas.

Tutti gli aggiornamenti su Golfo.

Temi più discussi: Tutto pronto per l'attacco Usa all'Iran, tra forze dispiegate e attesa delle decisioni di Trump; Iran, l’esercito statunitense è pronto all’attacco; Guerra all'Iran. Israele e Usa in azione, il regime risponde con i missili. Colpita base americana; Guerra Iran-Usa vicina? Trump: Non ho ancora deciso. Due portaerei verso il Golfo. Gran Bretagna e Cina lasciano il Paese.

Usa-Israele, attacco all'Iran. Media: «Ucciso Pakpour capo dei Pasdaran». Missili contro basi americane in Bahrein, Qatar e Emirati. In una scuola 24 mortiIsraele ritiene sia stato eliminato il comandante dei Guardiani della Rivoluzione, i Pasdaran iraniani, Mohammad Pakpour. Lo scrive il sito di notizie israeliano Ynet. Notizie non ufficiali hanno ... ilmattino.it

Usa e Israele attaccano l’Iran. Pasdaran, lanciata Truth Promise 4, operazione contro basi Usa. Teheran: raid israeliano su una scuola nel sud, 24 mortiTrump: difendiamo americani da minacce, distruggeremo i missili dell’Iran, non avrà il nucleare. Netanyahu, con attacco Israele-Usa popolo si ribellerà a regime ... ilsole24ore.com

Guerra nel Golfo Persico, colpita scuola in Iran: 24 morti, Pahlavi: “Il regime sta crollando” - facebook.com facebook

L’Arabia saudita condanna gli attacchi iraniani ai paesi del Golfo #Iran x.com