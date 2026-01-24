Afghanistan Crosetto e Tajani replicano a Trump | Non accettiamo lezioni sui nostri soldati Poi il presidente Usa aggiusta il tiro

In Italia, le dichiarazioni di Trump sul ruolo degli alleati negli Stati Uniti in Afghanistan hanno suscitato reazioni da parte di Crosetto e Tajani, che hanno ribadito l'importanza di rispettare il lavoro dei nostri soldati. Successivamente, il presidente americano ha chiarito le sue parole, evidenziando come le dichiarazioni pubbliche possano essere interpretate in diversi modi. Questa vicenda mette in luce le tensioni e le dinamiche diplomatiche tra alleati in un contesto complesso come quello afghano.

“In Italia ogni occasione è buona per fare polemica. Oggi si sono scelte le parole di Trump a Fox sul ruolo degli alleati degli Usa in Afghanistan. Io ho deciso di affidare la mia risposta, come Ministro della Difesa, ad atti formali, come si usa fare tra Istituzioni, facendo un breve ripasso storico di ciò che è successo in Afghanistan ed in molti altri teatri”. Inizia così la risposta con cui Guido Crosetto replica alle parole del presidente Usa. Secondo il quale gli alleati della Nato sarebbero “rimasti un po’ lontani dalle linee del fronte” in Afghanistan. Afghanistan, Crosetto e Tajani rispondono a Trump: “Non accettiamo lezioni superficiali”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Crosetto: «Trump sull’Afghanistan? Sui soldati italiani non accettiamo lezioni». E il tycoon fa retromarcia (ma solo sugli inglesi)Recentemente, Donald Trump aveva criticato i soldati europei coinvolti in Afghanistan, suscitando reazioni contrastanti.

Afghanistan, Trump aggiusta il tiro: "I soldati inglesi sono stati grandi e coraggiosi"Il presidente statunitense Donald Trump ha recentemente rivisto le sue dichiarazioni sul ruolo delle truppe NATO in Afghanistan, riconoscendo il coraggio e l’impegno dei soldati britannici.

