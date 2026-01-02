Crans-Montana Tajani oggi in Svizzera | Creata una task force siamo vicini ai nostri connazionali

Oggi a Crans-Montana, in Svizzera, il ministro Tajani ha annunciato la creazione di una task force per supportare i connazionali presenti nella regione. La presenza italiana si rafforza in un contesto di attenzione e assistenza, come evidenziato dall’ambasciatore Cornado, che ha descritto il Centro congressi Le Regent come una sorta di ‘succursale’ del consolato di Ginevra. Un intervento volto a garantire vicinanza e supporto ai cittadini italiani all’estero.

Roma, 2 gennaio 2026 – Il Centro congressi Le regent di Crans Montana, poco distante da Le Constellation – il pub della strage di Capodanno, la strage dei ragazzi – da ieri è diventato in qualche modo una 'succursale' "del consolato italiano a Ginevra", racconta al telefono dalla Svizzera a metà pomeriggio l'ambasciatore d'Italia a Berna, Gian Lorenzo Cornado. Oggi è atteso il ministro degli Esteri Antonio Tajani, con lui dovrebbero arrivare i rinforzi da Roma per l'assistenza alle famiglie. "Stiamo dando il massimo e siamo all'opera per aiutare i nostri concittadini", rimarca il vicepremier. Italia in prima linea per i soccorsi, Berna ringrazia.

