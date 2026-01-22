Taekwondo i convocati dell’Italia per l’Austrian Open | Vito Dell’Aquila sale di categoria

La nazionale italiana di taekwondo si prepara per l’Austrian Open, in programma a Innsbruck il 7 e 8 febbraio 2026. Per questa occasione, sono stati convocati i principali atleti, tra cui Vito Dell’Aquila che, per questa competizione, ha deciso di partecipare in una categoria superiore. L’evento rappresenta l’inizio della stagione internazionale 2026 e un’importante tappa di avvicinamento alle competizioni future.

La stagione internazionale 2026 della nazionale italiana di taekwondo parte con l’Austrian Open, torneo in programma a Innsbruck i prossimo 7 e 8 febbraio. Sui tatami d’oltreconfine saranno tantissimi gli atleti italiani al via nei vari tabelloni per categorie di peso. La manifestazione, di classificazione G1, sarà un vero e proprio apripista per una stagione che si preannuncia intensa, dal momento che fra pochi mesi inizierà la prima parte della c orsa verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028, inaugurata dal World Taekwondo Roma Grand Prix 2026 del prossimo giugno. Lo staff tecnico azzurro ha selezionato per la trasferta austriaca ben 19 elementi: 6 donne e 13 uomini. 🔗 Leggi su Oasport.it

