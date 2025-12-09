Basket in carrozzina Palermo-Catania | al palaMangano un derby da non perdere

Il 13 dicembre 2025, al PalaMangano di Palermo si svolgerà un atteso derby di basket in carrozzina tra i Ragazzi di Panormus e il Cus Catania. La partita, valida per la quarta giornata del Campionato Nazionale di Serie B, promette un pomeriggio di sport e emozioni, coinvolgendo appassionati e sostenitori delle due squadre.

Palermo si prepara a vivere un pomeriggio di sport e adrenalina. Sabato 13 dicembre 2025, alle 16:00, il PalaMangano ospiterà la quarta giornata del Campionato Nazionale di Serie B di Basket in Carrozzina, con la sfida tra I Ragazzi di Panormus e Cus Catania.Non è una partita come le altre: un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

