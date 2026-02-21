Olimpiadi Milano Cortina 10ª medaglia d’oro per l’Italia | Simone Deromedis vince nello skicross argento a Federico Tomasoni - VIDEO

Simone Deromedis ha conquistato la decima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina, vincendo nello skicross. La vittoria si aggiunge a un bottino di 29 medaglie complessive per la squadra azzurra. Federico Tomasoni ha ottenuto invece l’argento nella stessa disciplina. La gara si è svolta sulle piste delle Alpi, attirando l’attenzione di molti appassionati di sport invernali. La vittoria di Deromedis ha acceso l’entusiasmo tra gli spettatori presenti.

© Ilgiornaleditalia.it - Olimpiadi Milano Cortina, 10ª medaglia d’oro per l’Italia: Simone Deromedis vince nello skicross, argento a Federico Tomasoni - VIDEO

Per Deromedis è una vittoria che entra nella storia, la decima medaglia d’oro azzurra di questi Giochi e la numero 29 complessiva per la spedizione italiana. Il fotofinish certifica l’argento di Federico Tomasoni, che precede di un soffio lo svizzero Alex Fiva, bronzo Simone Deromedis conquis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it Leggi anche: EROI DI MAMELI! Simone Deromedis oro, Federico Tomasoni argento: magistrale doppietta nello skicross! Olimpiadi, Italia da sogno nello ski cross: Deromedis vince l'oro, Tomasoni l'argento. | Dove possiamo ancora vincere Durante la penultima giornata delle Olimpiadi, l’Italia ha conquistato due medaglie nello ski cross grazie a Deromedis, che ha ottenuto l’oro, e Tomasoni, che ha portato a casa l’argento. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Short track: Arianna Fontana e staffetta d'argento; Brignone sempre più leggendaria: è oro anche in gigante, storica doppietta; Alpini veronesi tra i volontari al lavoro a Cortina per le Olimpiadi invernali; Olimpiadi 2026, skeleton: tutti i caschi degli atleti a Milano-Cortina. Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 27Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it Classifica discesa libera femminile Cortina, Olimpiadi 2026: oro Johnson, argento Aicher, bronzo GoggiaLa statunitense Breezy Johnson centra la medaglia d'oro nella discesa libera Olimpica di Cortina d'Ampezzo 2026. In 2ª piazza, argento iridato, la tedesca Emma Aicher. Sofia Goggia, oggi superlativa, ... discoveryalps.it Immagini scioccanti alla Skating Arena di Milano durante le Olimpiadi x.com È tutto pronto a Verona per la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, in programma domani, 22 febbraio. La città si appresta a diventare il cuore pulsante di un evento che celebrerà questi giorni di emozioni, traguardi straordinari - facebook.com facebook