Svolta Parcaroli | il sindaco di Macerata si candida per il bis Decisivo il sostegno di Salvini e Acquaroli

Il sindaco di Macerata ha annunciato ufficialmente la sua candidatura per un nuovo mandato, confermando la decisione dopo settimane di incertezze. La scelta è stata comunicata in seguito al sostegno ricevuto da figure politiche di rilievo come Salvini e Acquaroli. La conferma arriva in un momento di grande attesa e discussione tra i cittadini e gli addetti ai lavori.

MACERATA Si ricandida o non si ricandida? Si ricandida. Dopo settimane di passione, in cui l'umore del sindaco aveva fatto propendere tutti per la seconda opzione, dopo che lo stesso primo cittadino aveva confidato alla più stretta e vicina cerchia di amici di essere per il no più che per il sì, ecco la schiarita che suona come una svolta. Salvo sorprese dell'ultimo secondo, il leghista Sandro Parcaroli sarà il candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni amministrative. La comunicazione Oggi ci sarà la comunicazione ufficiale da parte del diretto interessato, che ieri sera ha avuto alcuni colloqui riservati nel corso dei quali ha manifestato la volontà di accettare la candidatura bis alla guida del Comune capoluogo di provincia.