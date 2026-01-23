La Casa Bianca bullizza un’attivista arrestata con una foto alterata dall’Intelligenza Artificiale

La Casa Bianca ha condiviso un’immagine alterata dall’intelligenza artificiale riguardante l’arresto di un’attivista durante una manifestazione a St. Paul, Minnesota. L’annuncio, basato su dichiarazioni del procuratore generale Pam Bondi, riguarda l’arresto di tre persone responsabili dell’interruzione di una funzione religiosa. Questa vicenda solleva questioni sulla trasparenza e l’uso delle tecnologie digitali nelle comunicazioni ufficiali.

La Casa Bianca rilancia l’annuncio del procuratore generale Pam Bondi riguardo l’ arresto di tre persone in relazione a una manifestazione che aveva interrotto una funzione religiosa a St Paul, in Minnesota. I manifestanti contestavano la presenza di uno dei pastori, David Easterwood, accusato di essere il responsabile operativo dell’ufficio locale dell’ICE, l’agenzia federale per l’immigrazione. L’immagine simbolo dell’arresto viene diffusa dalla segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem, mostrando il volto composto dell’attivista Nekima Levy Armstrong mentre viene portata via in manette. Mezz’ora dopo, la Casa Bianca pubblica su X la stessa foto, ma con il volto dell’attivista deformato, disperata e in lacrime.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

