La Casa Bianca bullizza un’attivista arrestata con una foto alterata dall’Intelligenza Artificiale
La Casa Bianca ha condiviso un’immagine alterata dall’intelligenza artificiale riguardante l’arresto di un’attivista durante una manifestazione a St. Paul, Minnesota. L’annuncio, basato su dichiarazioni del procuratore generale Pam Bondi, riguarda l’arresto di tre persone responsabili dell’interruzione di una funzione religiosa. Questa vicenda solleva questioni sulla trasparenza e l’uso delle tecnologie digitali nelle comunicazioni ufficiali.
La Casa Bianca rilancia l’annuncio del procuratore generale Pam Bondi riguardo l’ arresto di tre persone in relazione a una manifestazione che aveva interrotto una funzione religiosa a St Paul, in Minnesota. I manifestanti contestavano la presenza di uno dei pastori, David Easterwood, accusato di essere il responsabile operativo dell’ufficio locale dell’ICE, l’agenzia federale per l’immigrazione. L’immagine simbolo dell’arresto viene diffusa dalla segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem, mostrando il volto composto dell’attivista Nekima Levy Armstrong mentre viene portata via in manette. Mezz’ora dopo, la Casa Bianca pubblica su X la stessa foto, ma con il volto dell’attivista deformato, disperata e in lacrime.🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Foto di ringraziamento con Trump creata dall’intelligenza artificiale provoca polemiche
Leggi anche: I trucchi hi-tech degli studenti: “Copiano i compiti a casa dall’intelligenza artificiale”
Argomenti discussi: La Casa Bianca bullizza un’attivista arrestata con una foto alterata dall’Intelligenza Artificiale; L’Europa non venderà i titoli di Stato Usa e Trump lo sa bene.
La Casa Bianca bullizza un’attivista arrestata con una foto alterata dall’Intelligenza ArtificialeMezz’ora dopo, la Casa Bianca pubblica su X la stessa foto, ma con il volto dell’attivista deformato, disperata e in lacrime. Non si tratta di due momenti diversi, ma della stessa scena modificata ... open.online
Da Huffpost Dai video dell’Ice ai rituali della Casa Bianca, l’amministrazione Trump sacralizza ordine e forza parlando a un elettorato evangelico che non arretra davanti alla brutalità delle politiche migratorie. Fino a preferire un “Gesù MAGA” al Gesù dei Vang - facebook.com facebook
Stefano Massini in scena: “Vi svelo chi è Trump prima della Casa Bianca” x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.