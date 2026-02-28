Trump furioso con Anthropic il gigante dell’intelligenza artificiale nella lista nera

Il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine che vieta a tutte le agenzie federali di usare la tecnologia di Anthropic, il colosso dell’intelligenza artificiale. La decisione arriva dopo che il governo ha deciso di mettere l’azienda nella lista nera. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita sui motivi di questa scelta. La misura ha effetto immediato e riguarda tutte le attività delle agenzie pubbliche.

«Sto ordinando a tutte le agenzie federali del governo degli Stati Uniti di cessare immediatamente ogni utilizzo della tecnologia di Anthropic». A poco più di due ore dall'ultimatum posto dal ministro della guerra Pete Hegseth all'azienda principe dell'intelligenza artificiale, Donald Trump ha annunciato sul suo social Truth la decisione, irrompendo come un elefante in una cristalleria in una delle contese più delicate e paradigmatiche del suo modo di intendere l'essere presidente degli Stati Uniti. La scelta di inserire la startup in una sorta di lista nera governativa non giunge inaspettata, e riguarda più la sfera della sicurezza nazional che quella dell'IA in quanto tale.