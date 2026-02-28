Sviluppo e infrastrutture a Fiumicino Catini attacca | Il Pd diviso su tutto

Il Partito Democratico a Fiumicino si trova al centro di una disputa interna riguardo al modello di sviluppo e alle infrastrutture della città. La discussione si è intensificata con le dichiarazioni di un esponente che ha criticato le posizioni del partito, sottolineando una evidente divisione tra i membri. La questione riguarda le scelte riguardanti il futuro del territorio e le modalità di intervento sulle infrastrutture.

Nel mirino la diversa impostazione tra livello regionale e locale su porto commerciale e nuove espansioni, inclusa la darsena pescherecci Fiumicino, 28 febbraio 2026 – “Suscita più di una perplessità la posizione assunta in questi giorni dal Partito Democratico sul modello di sviluppo del territorio. Da un lato l’intervento della consigliera regionale del Partito Democratico che sollecita un’accelerazione per il completamento della porto commerciale; dall’altro, rappresentanti locali del medesimo partito esprimono forti criticità sulle nuove espansioni infrastrutturali, tra cui proprio la darsena pescherecci”, dichiara il Capo Gruppo della Lista Civica Baccini, Massimiliano Catini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Baccini: “Sviluppo aeroportuale occasione storica per Fiumicino, servono nuove infrastrutture”Fiumicino, 12 dicemrbe 2025 – “Ho preso parte al convegno organizzato da UGL Trasporto Aereo, dedicato ai temi dell’intermodalità e dell’innovazione.

Sentenze sulle concessioni, Catini rassicura Fiumicino: “Nessun allarme”Fiumicino, 4 febbraio 2026 – In merito alle recenti pronunce giurisprudenziali che ribadiscono la non automaticità delle proroghe delle concessioni...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sviluppo.

Temi più discussi: Dalla Regione 12 milioni di opere pubbliche a Macomer. L'assessore Piu: Abbiamo fatto il punto con l’amministrazione comunale su infrastrutture, sicurezza e sviluppo strategico; Mobilità e infrastrutture, Piemontese alla BTM: La competitività turistica nasce dall’accessibilità: in Puglia oltre un miliardo di euro di investimenti per collegare territori e opportunità; ZES unica: avviso per viabilità e infrastrutture nelle aree industriali; Infrastrutture e sviluppo, alla Fiera di Cesena il confronto sul futuro della Romagna.

Alto Sebino, viabilità e infrastrutture da riformare: Nuova regia per lo sviluppoL’area dell’alto Sebino conta circa 30mila abitanti, 2256 imprese con 10600 addetti. Le attività manifatturiere, il commercio e le costruzioni rappresentano oltre il 70% della manodopera. In zona sono ... bergamonews.it

Infrastrutture e sostenibilità, per i territori uno sviluppo di qualitàFirmata l'intesa tra Progetto Italiae, iniziativa promossa dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, e Associazione infrastrutture sostenibili per promuovere infrastrutture moderne, ... vita.it

D. Siegel, Esserci come la presenza dei genitori influisce sullo sviluppo dei bambini Link https://amzn.to/4bf79at Un libro fondamentale - facebook.com facebook

Mentre in Europa, spesso il fronte dei #NIMBY blocca lo sviluppo degli #aeroporti (il più grande è Londra Heathrow con 84 mln di pax), competitor globali continuano a crescere. Non solo Dubai con 250 mln e Istanbul con 200 mln di capacità, ma anche Addis x.com