Baccini | Sviluppo aeroportuale occasione storica per Fiumicino servono nuove infrastrutture

Il convegno organizzato da UGL Trasporto Aereo a Fiumicino ha riunito esperti e rappresentanti del settore per discutere delle opportunità offerte dallo sviluppo aeroportuale. Baccini ha sottolineato l'importanza di nuove infrastrutture come occasione storica per il rilancio dell'aeroporto di Fiumicino e per migliorare l'intermodalità e l'innovazione nel trasporto aereo.

Fiumicino, 12 dicemrbe 2025 – “ Ho preso parte al convegno organizzato da UGL Trasporto Aereo, dedicato ai temi dell’intermodalità e dell’innovazione. Preziosi gli interventi degli ospiti presenti, tra cui l’Assessore regionale alla Mobilità e ai Trasporti, On. Fabrizio Ghera, e il Segretario nazionale UGL TA, Francesco Rocco Alfonsi”, ne dà notizia il sindaco di Fiumicino Mario Baccini sui social. “Al centro del dibattito lo sviluppo aeroportuale sul nostro territorio, analizzato anche alla luce dello studio elaborato dalla Luiss, che conferma come il Piano di sviluppo aeroportuale rappresenti una delle più grandi opportunità di crescita per Fiumicino e per l’intero Paese: più occupazione stabile, più servizi, più benessere per le famiglie e per le imprese del territorio”, si legge ancora. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Convegno organizzato dalla #STCUGLTRASPORTOAEREOdiRomaeLazio dal titolo "Innovazione, intermodalita' e sviluppo" . Presenti all' evento l' Amministratore Delegato di AdR Marco Troncone, il Senior Vice President Human Capital AdR Alberto Valenza - facebook.com Vai su Facebook

