Campania Fico vara la nuova giunta | vicepresidente è il dem Mario Casillo Il deluchiano Bonavitacola allo Sviluppo

Il 2023 ha portato in Campania la nuova giunta regionale, guidata dal presidente Roberto Fico. Dopo le elezioni regionali, sono stati ufficializzati i nomi dei componenti, tra cui il vicepresidente Mario Casillo del Partito Democratico e il assessore allo Sviluppo Antonio Bonavitacola, vicino al Movimento delusi. Questa composizione riflette l’esito elettorale e l’intenzione di avviare un percorso di stabilità e continuità amministrativa nella regione.

A un mese e pochi giorni dal trionfo alle Regionali, il neo-governatore della Campania Roberto Fico ha ufficializzato i nomi della sua nuova giunta. Il vicepresidente sarà Mario Casillo del Pd, con le deleghe ai Trasporti e alla Mobilità. In giunta per i dem anche Vincenzo Cuomo, con deleghe al Governo del territorio e Patrimonio, e Andrea Morniroli, assessore alle Politiche sociali e alla Scuola. Fulvio Bonavitacola, ex vicepresidente della giunta di Vincenzo De Luca, sarà assessore alle Attività produttive e allo Sviluppo economico, mentre dal M5s, il partito di Fico, viene Claudia Pecoraro, attuale consigliera comunale a Salerno, con le deleghe ad Ambiente, Politiche abitative e Pari opportunità.

