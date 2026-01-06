Fuga nei campi tra Toscana e Umbria | due uomini arrestati dai Carabinieri dopo ore di ricerche

Durante un normale servizio di controllo del territorio, i Carabinieri hanno arrestato due uomini provenienti dalla provincia di Foggia, dopo lunghe ore di ricerche tra le zone di Toscana e Umbria. L’intervento rientra nelle attività di prevenzione e repressione dei reati, garantendo la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legge.

Due uomini originari della provincia di Foggia sono stati arrestati dai Carabinieri durante un ordinario servizio di controllo del territorio. Alla vista dei militari della Stazione di Monterchi, i due hanno abbandonato l’autovettura su cui viaggiavano e si sono dati alla fuga a piedi nelle campagne al confine tra Toscana e Umbria. È scattata immediatamente una vasta operazione di ricerca, durata diverse ore, che ha coinvolto i Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro, i Nuclei Carabinieri Forestali del Gruppo di Arezzo e un elicottero del 4° Nucleo Elicotteristi di Pisa. Il primo fuggitivo, un 43enne, è stato bloccato poco dopo nei pressi del luogo del controllo. 🔗 Leggi su Lortica.it

Presa la coppia in fuga. In auto anche la pistola - MONTERCHI Due ladri in fuga a piedi sui campi al confine tra Umbria e Toscana, in Valtiberina; uno di loro è stato individuato grazie all’elicottero. lanazione.it

