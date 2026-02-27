Assalto al maglificio strada sbarrata e fuga nei campi | così è saltato il colpo

Nella notte a Calderara di Reno, una banda di malviventi ha tentato di rubare in un maglificio situato in via Caduti di Ustica. Durante il colpo, sono stati messi i blocchi alla strada e i criminali sono fuggiti nei campi per sfuggire alle forze dell’ordine. La scena si è svolta con un assalto rapido e un tentativo di fuga improvviso.

Notte movimentata a Calderara di Reno, dove una banda di malviventi ha tentato un furto ai danni di un maglificio in via Caduti di Ustica. Il colpo è stato sventato grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri, che hanno costretto la banda di rapinatori alla fuga.Secondo quanto ricostruito, i.

Assalto al portavalori sulla Lecce-Brindisi: kalashnikov e bombe ma il colpo è fallito. Poi la fuga tra i campi e due arresti: cosa è successoL’assalto in stile paramilitare sotto gli occhi di centinaia di automobilisti e centinaia di migliaia di navigatori del web.

