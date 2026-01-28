Suzuki presenta le nuove Gsx-8T e Gsx-8TT, due naked di media cilindrata che cambiano faccia e migliorano la guida. Non sono solo aggiornamenti estetici, ma vere e proprie dichiarazioni di intenti da parte del costruttore, puntando a offrire motori più performanti e maneggevoli. La differenza si sente fin da subito: la sensazione di stabilità e agilità si fa sentire, anche grazie a modifiche tecniche mirate. I piloti avranno un’esperienza più coinvolgente e sicura, confermando la volontà di

Gsx-8T e Gsx-8TT non sono semplicemente due nuove naked di media cilindrata. Sono, prima di tutto, una dichiarazione d'intenti. Perché Suzuki, storicamente sinonimo di sostanza più che di stile, decide di voltare pagina e di farlo partendo dall'Europa, anzi da Torino, dove queste moto sono state disegnate integralmente. Linee morbide, richiami rétro e un'impronta decisamente più europea segnano l'inizio di un nuovo corso, destinato a convivere con quello giapponese. Sotto le forme inedite, però, resta la base solida della Gsx-8S, con il bicilindrico parallelo da 776 cc che privilegia coppia e fruibilità più che l'allungo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Suzuki Gsx-8T e Gsx-8TT: cambiano faccia e si guidano meglio che mai

La nuova Suzuki GSX-R1000R 2026 rappresenta un aggiornamento importante per uno dei modelli più storici della Casa di Hamamatsu.

Prova Suzuki GSX-8T 2026: Recensione, Velocità Massima, Pregi e DifettiSaliamo in sella alla nuova Suzuki GSX-8T per la prova su strada. Analisi delle prestazioni, velocità massima, pregi e difetti della naked giapponese. Ecco tutto quello che devi sapere. La moto in ... crazywheels.it

Con Suzuki GSX-8T e GSX-8TT il passato diventa modernoUno stile che viene dal passato per una moto che invece è un esempio di modernità, tecnologia e design contemporaneo. Suzuki ha infatti svelato oggi in anteprima mondiale i due nuovi modelli GSX-8T e ... ansa.it

• Suzuki GSX-R 1000RR off road • Ricardo Domingos mentre si destreggia sulla sua super sportiva tassellata nei guadi e sterrati del Portugese Baja Rally Non l’ha vinta, ma ha messo dietro sè molti altri piloti con motociclette più “adatte” alla competizione. Lo - facebook.com facebook