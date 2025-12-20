Arriva in primavera la nuova Suzuki GSX-R1000R

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki ha svelato il prezzo della nuova GSX-R1000R, la supersportiva presentata in anteprima mondiale ad agosto sul leggendario circuito di Suzuka in occasione della 8 Ore di Suzuka e mostrata per la prima volta in Europa lo scorso settembre al Bol d’Or, sul circuito di Le Castellet in Francia, durante una delle competizioni endurance più iconiche al mondo. Simbolo della Casa di Hamamatsu che nel 2025 ha celebrato 40 anni di storia, sarà proposta al prezzo di 20.490 euro. La nuova GSX-R1000R riflette il DNA racing e l’esclusività di un modello sviluppato con il contributo diretto dell’esperienza di Suzuki nelle competizioni internazionali, dall’Endurance mondiale fino alle 8 Ore di Suzuka. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

