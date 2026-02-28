Livio Suppo, ex dirigente di primo piano nella classe regina del Mondiale, ha dichiarato di vedere Ducati ancora al top. Osservatore attento e con molta esperienza, Suppo si trova ora a valutare la situazione della squadra in vista della nuova stagione, portando con sé un passato di successo e una presenza autorevole nel mondo delle corse.

Livio Suppo è un osservatore attento. Anzi, è esattamente la persona giusta, per esperienza, carisma, e quel suo passato da manager numero uno nella classe regina del Mondiale, per mettersi al tavolo e fare le carte alla stagione che inizia. E poi, Suppo mica ha messo da parte la sua voglia di volare alto, altissimo. Lui, che oggi è consulente racing del team Italtrans, il suo 2025 lo ha chiuso, in questo ruolo, da campione del Mondo della Moto2, con il titolo del brasiliano Moreira. Bella foto, complimenti, ma è già l’ora di saltare nella MotoGp 2026: che stagione si aspetta? "Nella fase iniziale si andrà sulla falsariga di come si è chiuso lo scorso anno". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Suppo sicuro: "Vedo Ducati ancora al top"

MotoGp, Acosta sicuro: “Ducati e Aprilia sono un passo avanti”Roma, 23 febbraio 2026 – I test di Buriram hanno confermato già quanto emerso nel finale di stagione 2025: Ducati e Aprilia sono le moto più veloci.

Buriram Changes Everything — Aprilia Leads #motogp