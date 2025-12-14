Sotto la giacca e persino insieme ai jeans | il top ricamato non è mai stato così versatile Vedo non vedo

Il top ricamato si conferma come un elemento versatile e femminile, capace di impreziosire ogni look. Sotto la giacca o abbinato ai jeans, il suo stile raffinato e mai scontato aggiunge un tocco di eleganza e originalità, portando il pizzo e i dettagli ricamati al centro della scena fashion.

Femminile, ricercato e mai banale. Dopo aver conquistato slip dress e collant, il pizzo, emblema assoluto di sensualità, si lancia alla conquista dei capi basici. Uno tra tutti, la maglia nera: semplice soltanto in apparenza, tira fuori il suo lato più sofisticato grazie a velature impalpabili, intrecci delicati e romantici motivi rebrodé. Set maglia e pantalone di lana: 5 outfit che rendono la tuta la nuova uniforme chic X Leggi anche › Dal divano al brunch: il set maglia e pantaloni cozy chic esce di casa, grazie a questi 5 look Alternativa chic alla classica t-shirt a maniche lunghe o al prevedibile dolcevita, si porta con studiata nonchalance sotto la giacca, sopra i jeans e persino insieme ai più rigorosi pantaloni da ufficio.