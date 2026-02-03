Impianto Edison in territorio a rischio frane l' allarme del comitato per la difesa della Costa Viola

Questa mattina il comitato per la difesa della Costa Viola ha confermato i timori sull’impianto Edison. Le intense piogge e i distacchi di massi sulla strada statale 18 testimoniano la fragilità del territorio. Ora si teme che l’impianto di accumulo idroelettrico possa aggravare la situazione, aumentando il rischio di frane e danni alle zone vicine. La comunità chiede chiarimenti e interventi immediati per mettere in sicurezza l’area.

Dopo i recenti distacchi di massi sulla strada statale 18 causati dalle intense piogge e dall'instabilità del versante, il comitato spontaneo per la difesa della Costa Viola ha lanciato un nuovo allarme sui rischi dell'impianto di accumulo idroelettrico a pompaggio di Edison previsto nei.

