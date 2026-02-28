SuperG Soldeu giornata storta per l’Italia | Goggia resta in vetta

Nel SuperG di Soldeu, l'Italia ha avuto una giornata difficile con Goggia che non è riuscita a salire sul podio e Brignone che ha concluso oltre i primi posti. La gara femminile si è svolta in Andorra e ha visto alcune atlete italiane affrontare difficoltà rispetto alle aspettative. Dopo le emozioni delle Olimpiadi di Milano-Cortina, questa prova ha portato risultati insoddisfacenti per le rappresentanti azzurre.

Il SuperG femminile in Andorra non è andato secondo le attese per l’Italia: Goggia non arriva al podio, male anche Brignone Dopo la gioia e la bellezza delle Olimpiadi dello sci al femminile a Milano-Cortina, arriva una giornata negativa per l’Italia in Coppa del Mondo. A Soldeu, in Andorra, nessuna azzurra è arrivata a podio. Sofia Goggia era data tra le favorite per la vittoria finale, ma è arrivata sesta con un distacco di 1.32. Dietro di lei Laura Pirovano che ha chiuso a 1.42. Addirittura 15ma Brignone a 2.17; seguono tutte le altre: 18ma Curtoni a 2.51, 21ma Melesi a 2.88, 23ma Allemand a 2.96, 24ma Nicol Delago a 3.18, 27ma Sara Thaler a 3. 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Emma Aicher fa il vuoto nel superG di Soldeu. Giornata storta per l’Italia, ma Goggia resta leader Leggi anche: LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: Aicher imprendibile, Goggia resta leader in classifica, giornata storta per Brignone Una selezione di notizie su SuperG Soldeu. LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: Aicher imprendibile, Goggia resta leader in classifica, giornata storta per BrignoneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 11.15 11.56 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon ... oasport.it Emma Aicher fa il vuoto nel superG di Soldeu. Giornata storta per l’Italia, ma Goggia resta leaderEmma Aicher domina il primo dei superG in programma a Soldeu. Una prova di forza schiacciante quella della tedesca, che centra il suo quinto successo ... oasport.it