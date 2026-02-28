In diretta da Soldeu, si svolge il superG di sci alpino del 2026 con Aicher che domina la prova, mentre Goggia si mantiene in testa alla classifica generale. Brignone conclude la giornata con una prestazione deludente. La discesa maschile è in programma dalle 11.15 alle 11.56, con aggiornamenti continui sulla gara.

11.56 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 11.54 I piazzamenti di tutte le italiane: sesta Goggia a 1.32, ottava Pirovano a 1.42, 15ma Brignone a 2.17, 18ma Curtoni a 2.51, 21ma Melesi a 2.88, 23ma Allemand a 2.96, 24ma Nicol Delago a 3.18, 27ma Sara Thaler a 3.40, 29ma Nadia Delago a 3.89. 1 Emma Aicher (Germania) — 1:26.72 2 Alice Robinson (Nuova Zelanda) — +0.88 3 Corinne Suter (Svizzera) — +0.98 4 Ester Ledecka (Repubblica Ceca) — +1.14 5 Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) — +1.176 Sofia Goggia (Italia) — +1.32 7 Kira Weidle-Winkelmann (Germania) — +1.418 Laura Pirovano (Italia) — +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: Aicher imprendibile, Goggia resta leader in classifica, giornata storta per Brignone

