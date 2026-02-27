Sofia Goggia gareggia a Soldeu durante la tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. La competizione si svolge nel superG femminile, con orario e pettorale già comunicati, e sarà trasmessa in diretta TV. La gara vede la partecipazione di numerose atlete e si svolge sulle piste di Soldeu, con la Goggia tra le protagoniste in questa fase del circuito.

l’azione scatterà sabato 28 febbraio alle ore 10:15, con 58 atlete al via provenienti da 15 paesi. Tra le atlete iscritte, dieci azzurre figurano nella lista di partenza. Nel contesto della gara, Sofia Goggia partirà con il pettorale n. 9 e la prima atleta inizierà alle 10:15 per chiudere la sessione di percorso in un intervallo di 2’00” tra i pettorali dal numero 1 al 15. diretta tv e streaming per il superG di Soldeu: la trasmissione televisiva è assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming è disponibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN e HBO Max. La diretta live testuale sarà fornita da OA Sport. La campionessa italiana scenderà in pista all’interno della finestra di partenza e, salvo ritardi o interruzioni, partirà al pettorale n. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Sofia Goggia a Soldeu 2026: orario, pettorale e diretta TV del superG

Sofia Goggia in pista a Soldeu 2026: orario, pettorale e diretta TVSi avvicina la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a Soldeu, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino.

Sofia Goggia a Soldeu 2026: orario, pettorale e diretta TV della discesasarà una gara di grande rilievo per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, con nove azzurre al via sulla pista di Soldeu, in Andorra.

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: Nicol Delago 2/a e Sofia Goggia 3/a nella prima prova cronometrata in vista della discesa di Soldeu; Prova ok per Nicol Delago e Sofia Goggia, alle spalle di Ledecka una classifica cortissima nel training di Soldeu; Prove di discesa a Soldeu: Nicol Delago e Goggia tra le migliori, bene Brignone; Dove vedere la discesa libera femminile con Sofia Goggia (e senza Brignone) a Soldeu.

Goggia terza nella discesa di Soldeu, vince Suter. Franzoni perde uno sci e cade in prova a GarmischDopo l'Olimpiade torna la coppa del Mondo e Sofia torna sul podio. Prove a Garmisch: Casse è il più veloce, Franzoni cade ... gazzetta.it

Sofia Goggia sempre sul podio! Terza a Soldeu, si riapre la corsa alla Coppa del Mondo di discesaQuattro anni dopo l'ultima volta, Corinne Suter torna a vincere in discesa in Coppa del Mondo. La svizzera, infatti, non trionfava in questa specialità ... oasport.it

Sofia Goggia torna sul podio di Coppa del Mondo, è il quinto della sua stagione #SciAlpino #AlpineSkiing #Goggia x.com

Sofia Goggia torna subito sul podio dopo i Giochi Olimpici, centrando il terzo posto nella discesa libera di Soldeu. #wearefisi - facebook.com facebook