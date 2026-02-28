Supercoppa Perugia travolgente | 3-0 a Trento ed è in finale

Il Perugia ha conquistato la finale della Supercoppa dopo aver battuto Trento 3-0. La squadra umbra ha mantenuto il controllo dell'incontro contro l'Itas, che non aveva Michieletto in campo. La partita si è conclusa pochi istanti fa e ha visto i perugini dominare in tutte le fasi. La finale si disputerà alle 18.

Perugia è la prima finalista della Supercoppa 2025-2026. E nel successo in semifinale contro Trento 3-0 (25-19, 25-20, 25-20) gli umbri hanno dimostrato che la Coppa Italia è stato un passaggio a vuoto. La Sir si è ritrovata e, dopo l’eliminazione nella semifinale di Coppa Italia di inizio febbraio contro Verona, ha prima blindato il primo posto in regular e poi, oggi, messo in cassaforte la finale di Supercoppa superando l’Itas Trentino ancora orfana di Alessandro Michieletto (l’azzurro sta recuperando da una frattura lombare da stress). L’avvio è tutto umbro. Il break in battuta di Semeniuk costruito con un ace, una rigiocata di Plotntytskyi dopo attacco di Ramon e un errore proprio dello spagnolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

