Perugia ha conquistato la finale della Supercoppa dopo aver vinto la partita contro Trento, che si è disputata sul loro campo. La squadra di casa ha cercato di opporsi, ma alla fine è stata superata dalla formazione ospite, che ha mostrato una prestazione dominante durante tutto l’incontro. La partita si è conclusa con il risultato favorevole a Perugia, che ora si prepara alla fase successiva della competizione.

Una sfida avvincente si è svolta sul campo di Trento, dove la squadra di casa ha tentato invano di contrastare la supremazia di Perugia, che ha dominato la partita con grande maturità e precisione. Il confronto si è concluso con una vittoria netta e senza appello per gli avversari, che hanno conquistato così un pass per la finale di Supercoppa in programma a Trieste, rafforzando la propria posizione con una serie di vittorie consecutive. Il primo set ha segnalato un vero e proprio predominio degli ospiti, che si sono imposti con un margine di quattro punti (19-25), consolidando un vantaggio che si è rivelato decisivo anche nei successivi mini-incontri.

© Mondosport24.com - Perugia vola in finale della Supercoppa, Trento cede sotto i colpi

Supercoppa, atto primo: Perugia-Trento e Civitanova-Verona valgono la finale!

Sfida per la Supercoppa al PalaTrieste: Trento, Perugia, Civitanova e Verova in campo

