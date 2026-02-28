Una donna senza biglietto né passaporto è scesa dall’aereo e si è mescolata tra i passeggeri, trascinando un trolley come se nulla fosse. La presenza clandestina è stata notata solo al momento dello sbarco, quando ha cercato di confondersi tra la folla senza attirare l’attenzione. La scena si è svolta senza incidenti, ma l’episodio ha attirato l’attenzione delle autorità.

È scesa dall’aereo mescolandosi agli altri passeggeri, trascinando il trolley come una viaggiatrice qualsiasi. Ma ad attenderla, oltre le porte scorrevoli dell’area arrivi, c’erano gli agenti della polizia di frontiera. Per Svetlana Dali, cittadina russa, il viaggio si è concluso sotto le luci dei controlli dell’aeroporto di Milano Malpensa. Non aveva passaporto. Non aveva carta d’imbarco. Eppure era riuscita a volare da Newark Liberty International Airport, negli Stati Uniti, fino in Italia a bordo di un Boeing 777-200 della United Airlines. La vicenda ha dell’incredibile. Il volo era partito regolarmente dall’area metropolitana di New York, con destinazione Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sull’aereo la clandestina seriale senza biglietto né passaporto

