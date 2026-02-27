Una donna di nazionalità russa è riuscita a imbarcarsi su un volo da New York a Milano senza presentare passaporto né biglietto. Dopo aver superato i controlli di sicurezza all’aeroporto del New Jersey, si è nascosta in bagno a bordo dell’aereo. Una volta arrivata a Malpensa, è stata fermata dalle autorità italiane.

Non ha il biglietto né il passaporto ma riesce comunque a imbarcarsi sul volo Newmark-Milano. È quanto accaduto all’aeroporto del New Jersey, negli Usa, dove Svetlana Dali, una donna di nazionalità russa, ha superato i controlli di sicurezza e si è imbarcata sull’aereo diretto in Italia. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, è la seconda volta che la signora compie un gesto simile dopo quello del 2024, quando salì su un aereo decollato dall’aeroporto “JFK” di New York e diretto a Parigi. Lo scorso mercoledì 25 febbraio, Dali è salita a bordo del volo United Airlines 19 e si è nascosta in bagno. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe riuscita a superare i controlli di sicurezza e gli addetti al gate seguendo furtivamente un passeggero durante l’imbarco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ha superato i controlli senza passaporto né biglietto e si è imbarcata sull’aereo nascondendosi in bagno”: fermata a Malpensa

