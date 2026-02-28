Per la partita contro il Livorno in programma mercoledì, i tifosi del team biancorosso potranno partecipare alla trasferta esclusivamente con viaggi in pullman, mentre i biglietti disponibili sono stati limitati a 150. La società ha annunciato queste restrizioni, e la Nord ha deciso di disertare la trasferta, prendendo posizione contro le nuove misure.

Nuove restrizioni e nuovo stop dei tifosi in trasferta. Per la partita con il Livorno in programma mercoledì i sostenitori biancorossi potranno viaggiare solo in pullman, e la disponibilità dei biglietti è stata limitata a soli 150 posti. La Nord, quindi diserterà la trasferta di metà settimana. “Per la gara di mercoledì, ancora una volta sono state imposte misure restrittive per la trasferta – si legge nella nota della Curva Nord Mimmo Pucciarini –. Provvedimenti che, soprattutto in occasione di una partita infrasettimanale serale, risultano sproporzionati e privi di reale giustificazione. Ci siamo attivati immediatamente, tramite i nostri legali, per verificare la possibilità di opporci a questa decisione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sugli spalti, solo 150 biglietti e viaggio in pullman. Restrizioni per la trasferta di Livorno. La Nord prende posizione: “Disertiamo“

