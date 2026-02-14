Cari genitori Solo applausi sugli spalti

Il Comune di Montemurlo ha deciso di partecipare alla seconda edizione della manifestazione

Trasformare gli spalti dei campi di calcio da luoghi di tensione a spazi di educazione e gioia. Con questo obiettivo il Comune di Montemurlo annuncia l’adesione ufficiale alla seconda edizione della ’ Partita applaudita – cari genitori’, l’iniziativa regionale che mette al centro i valori sani dello sport e il rispetto reciproco. Oggi e domani al campo sportivo comunale ’Ado Nelli’ di Oste, le partite della scuola calcio Montemurlo Jolly Calcio (categorie Giovanissimi B Under 14 maschile e Under 15 femminile) avranno un regolamento speciale per il pubblico: le emozioni si potranno esprimere esclusivamente attraverso l’applauso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

