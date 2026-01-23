Buona la prima, si fa il bis. La giunta comunale approva la seconda edizione de " La partita applaudita " che si giocherà il 21 e 22 febbraio coinvolgendo le squadre di calcio Under 14 maschile e della categoria Under 15 femminile. Il successo di questa iniziativa sta nei numeri della prima edizione: 111 gare col formato La Partita Applaudita, coinvolgendo 222 società sportive, 111 arbitri, 222 allenatori, 4mila atleti oltre a circa 10mila adulti ad applaudire. La Giunta richiama l’art. 33 della Costituzione italiana e cioè che "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna la partita applaudita. Niente offese e cori contro. Sugli spalti solo sorrisi

Sugli spalti dello stadio i cori al femminile: "Noi, sorelle grintose"

Australian Open, cori, bandiere e… Maradona: è Italia-Argentina sugli spalti per Darderi-Baez

