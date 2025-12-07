subbuteo il castelfiorentino vola in serie b impresa del club valdelsano

Storico successo della squadra di subbuteo di Castelfiorentino, che ha centrato la promozione in Serie B nazionale. A Reggio Emilia, infatti, la compagine valdelsana ha vinto il campionato italiano di Serie C. Sette i protagonisti dell’impresa: Paolo Belli, Nicola Dragoni (presidente), Bruno Esposito, Gabriele Esposito, Giorgio Geri, Fabio Pasquini e capitan Giuseppe Zaccardo. Il Subbuteo Club Castelfiorentino ha vinto con Alba Subbuteo Roma, Carbonari Granducato Firenze, Sc La Signoria Firenze, Bulldogs Vicenza, Sc Silvio Piola, Sc Fonte Nuova Roma, e ottenuto due pareggi con Cs Solvay e Subbuteoland Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

