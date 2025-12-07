Subbuteo Il Castelfiorentino vola in Serie B Impresa del club valdelsano
Storico successo della squadra di subbuteo di Castelfiorentino, che ha centrato la promozione in Serie B nazionale. A Reggio Emilia, infatti, la compagine valdelsana ha vinto il campionato italiano di Serie C. Sette i protagonisti dell’impresa: Paolo Belli, Nicola Dragoni (presidente), Bruno Esposito, Gabriele Esposito, Giorgio Geri, Fabio Pasquini e capitan Giuseppe Zaccardo. Il Subbuteo Club Castelfiorentino ha vinto con Alba Subbuteo Roma, Carbonari Granducato Firenze, Sc La Signoria Firenze, Bulldogs Vicenza, Sc Silvio Piola, Sc Fonte Nuova Roma, e ottenuto due pareggi con Cs Solvay e Subbuteoland Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
È iniziato tutto come un semplice passatempo. Il Subbuteo Club di Castelfiorentino, fondato per divertirsi, ha raggiunto un traguardo straordinario: la promozione in Serie B. Anni fa, un gruppo di appassionati si ritrovava per giocare qualche partita, riscoprendo - facebook.com Vai su Facebook
Castelfiorentino esulta: il Subbuteo Club è promosso in B - Alcuni anni fa avevano iniziato a ritrovarsi per disputare qualche partitella, recuperando una passione giovanile in verità mai del tutto sopita. Scrive gonews.it
Subbuteo. La Signoria vola in A. Cavalcata biancorossa - Risultato storico e di prestigio per il Subbuteo Club La Signoria Firenze al Campionato Regionale a squadre 2024/25, svoltosi a... lanazione.it scrive
Club Sombrero vola in vetta: "Adesso bravi a confermarci" - Un periodo d’oro per la società sanminiatese, che in questo primo scorcio di 2025 ha centrato risultati di grandissimo ... Secondo lanazione.it