Si è disputato la scorsa domenica 21 dicembre, a Gerre dei Caprioli, in provincia di Cremona, il Campionato Provinciale Piacentino di Subbuteo 2025, valido per il circuito del Subbuteo Tradizionale. Una giornata intensa e combattuta, segnata da grande equilibrio tecnico e agonistico, che ha visto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Stefano Torre è il nuovo campione Provinciale di subbuteo

Leggi anche: Case, Stefano Valente nuovo presidente provinciale della Fiaip di Latina

Leggi anche: Talento e strategia, studente del Catanoso-De Gasperi-S. Sperato-Cardeto è campione provinciale di dama

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Maiori - SA La Torre Normanna Stefano - facebook.com facebook