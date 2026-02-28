Su Kabul ora si abbattono le bombe pachistane

Nelle ultime ore, Kabul ha subito nuovi attacchi con bombe provenienti dal Pakistan, segnando un episodio di scontro militare tra Afghanistan e Pakistan. È il confronto più intenso da quando i Talebani hanno ripreso il controllo della capitale nel 2021 e hanno ristabilito l’Emirato islamico. Le operazioni militari hanno coinvolto diverse località, con esplosioni che hanno causato danni e vittime.

È scontro militare tra Afghanistan e Pakistan. Il più grave da quando, nell'estate del 2021, i Talebani sono tornati al potere ristabilendo l'Emirato islamico e girando le spalle ai mentori di un tempo. Con un'operazione senza precedenti, nella notte tra giovedì e venerdì l'aviazione pachistana ha colpito obiettivi militari – perlopiù depositi di munizioni – nella capitale afghana Kabul e a Kandahar, la città in cui risiede il leader supremo dei Talebani Haibatullah Akhundzada. E ancora nelle province di Nangarhar, Paktia e Paktika, nell'area orientale affacciata sulla Durand Line, la linea di confine tracciata dal colonialismo che non viene riconosciuta da Kabul, storico nodo di dissidio.