Le bombe su Borgo Arte per non scordare

Le bombe su Borgo del 1943 rappresentano un episodio tragico che ha segnato profondamente la comunità. Questa pagina ricorda quell’evento, attraverso un’analisi storica e artistica, per preservare la memoria e contribuire a non dimenticare. Un percorso che unisce passato e presente, affinché le cicatrici del passato siano testimonianza di resilienza e di incontro con la storia.

Il bombardamento del 1943 ha lasciato a Borgo San Lorenzo una ferita capace di segnare la storia ed il sentire della comunità. Oggi, ad ottantadue anni di distanza, la musica diventa uno dei linguaggi possibili per sostare dentro quel ricordo e rievocarlo, interiorizzandolo. Oggi alle 21, nella Pieve di San Lorenzo, l’Orchestra Camerata de’ Bardi chiuderà la giornata istituzionale dedicata alla commemorazione delle 109 vittime, proponendo al pubblico una performance artistica di alto livello che, prima di tutto, intende essere un gesto civile. Il concerto si inserisce nel percorso della XIIIª Stagione lirico-sinfonica dell’ensemble e vede la partecipazione straordinaria di Alberto Massi, senese di nascita, unico Maestro di cornamusa scozzese in Italia, figura di riferimento internazionale per uno strumento che porta con sé un intenso immaginario di lotta e di resistenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le bombe su Borgo. Arte per non scordare Leggi anche: Libano sotto le bombe: quando la storia si ripete. Dal 1982 al 2025: quarantatré anni dopo, le bombe cadono ancora su Beirut Leggi anche: Naso celebra longevità, arte e radici di Lady Gaga: il borgo siciliano protagonista su Rai Uno Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Le bombe su Borgo. Arte per non scordare. Le bombe su Borgo. Arte per non scordare - Il concerto, ad ingresso libero e gratuito, gode del patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, del contributo del Banco Fiorentino, di FASEP 2000 Srl e di ASSIBONI Agenti di Assicurazione ... lanazione.it

Laino Borgo, assalto all’ufficio postale. La sindaca: “Atto criminale che ha ferito l’intera comunità” - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.