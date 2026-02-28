Gli studenti che hanno messo a tavola il vicepremier Tajani | menu tutto romagnolo per il ministro

Qualche sera fa, alcuni studenti dell'Engim Emilia-Romagna hanno organizzato una cena a Casa Romagna, un ristorante situato nel palazzo di piazza Saffi. Durante l’evento, hanno servito un menu completamente romagnolo rivolto al vicepremier Tajani. La serata ha visto la partecipazione di giovani impegnati nella preparazione e nel servizio, creando un momento di condivisione tra studenti e pubblico presente.

Emozione, tanta Romagna e altrettanta professionalità: sono queste le parole che riassumono la cena che alcune sere fa i ragazzi dell'Engim Emilia-Romagna hanno preparato a Casa Romagna, il ristorante di Palazzo Talenti-Framonti di piazza Saffi della Fondazione Cassa dei Risparmi

Dazi Usa e mercati emergenti, il vicepremier Tajani rassicura gli imprenditori forlivesi: "L'export italiano non si ferma"“La riforma del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale operativa dall'1 gennaio 2026 ha trasformato la diplomazia italiana...

Napoli, il vicepremier Tajani telefona alla donna che ha interrotto la chemio in gravidanza: "Facciamo il tifo per te"Il vicepremier Antonio Tajani telefona alla donna di Napoli che ha interrotto in gravidanza la chemio per il tumore al seno: "Facciamo il tifo per...

Gli studenti che hanno occupato il Parini: «Protesta necessaria per avviare il dialogo. Ora chiediamo una commissione alunni-studenti e prove comuni in alcune materie»Durante l'occupazione un gruppo di docenti ha incontrato i ragazzi e raccolto le loro richieste che saranno discusse al collegio docenti ... milano.corriere.it

Alle gare delle Olimpiadi Milano Cortina hanno assistito 16mila studenti. Sei su dieci venivano dal sudSono stati più di 16mila gli studenti che hanno assistito alle gare delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Otto su dieci sono arrivati da scuole del nord e il Veneto guida la classifica con più di 3.500 ... milanotoday.it

Ecco qua! Meloni, Tajani e Occhiuto con eccezionale coraggio e dignità, si piegano e obbediscono a Trump. E l opposizione...Praticamente Non pervenuta!! I calabresi sono stati Traditi da tutti! - facebook.com facebook

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio #Tajani riferisce su X: "Bene #VonDerLeyen che ha deciso l'applicazione provvisoria dell'accordo Mercosur. È un impulso positivo per il nostro export che continua a contribuire alla crescita economica dell'Italia. Ho x.com