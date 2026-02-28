Stretta anti Lgbt in Senegal | il consenso politico si gioca sulla vulnerabilità delle minoranze

In Senegal, nelle ultime settimane, si è intensificata una campagna politica contro le persone Lgbtq+. Il governo ha approvato un progetto di legge che inasprisce le pene per atti omosessuali e lo ha trasmesso al Parlamento. La situazione riflette un cambiamento nell’atmosfera politica e sociale del paese, con le minoranze vulnerabili al centro del dibattito e delle decisioni legislative.

A Dakar, nelle ultime settimane, l'aria è cambiata. In Senegal è in corso una campagna politica contro le persone Lgbtq+, e il progetto di legge approvato dal governo e trasmesso al Parlamento che inasprisce le pene per gli atti omosessuali non è una semplice modifica tecnica del codice penale. È lo strumento centrale di una strategia. Fino a oggi l'articolo 319 del codice penale puniva gli "atti innaturali con persone dello stesso sesso" con pene da uno a cinque anni di carcere, con il massimo applicato quando una delle persone coinvolte aveva meno di ventuno anni. Il governo ha approvato un progetto di legge che porta la pena massima a dieci anni.