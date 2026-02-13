Come si costruisce il consenso politico oggi

Luca Marinelli, attore romano, ha spiegato oggi come si costruisce il consenso politico nel mondo di oggi, sottolineando che la comunicazione diretta e l’uso dei social media sono ormai strumenti fondamentali per raggiungere gli elettori. Durante un dibattito a Roma, Marinelli ha ricordato che, rispetto al passato, oggi basta un tweet o un video virale per influenzare l’opinione pubblica, un metodo che si sta affermando come nuovo elemento di potere.

La politica (arte eo scienza, non importa) è pressoché eterna: da Aristotele ha sempre significato, in sostanza, governo di qualcosa che non appartiene al singolo ma al collettivo: la polis, lo Stato, le organizzazioni sovranazionali. È una parola antica per un problema antico. Con la democrazia, tuttavia, dentro questa continuità si è inserita una frattura decisiva: non basta governare, bisogna farlo con il consenso dei governati. È quasi una tautologia, ma è la tautologia fondativa della modernità politica. Governare con il consenso è la grande innovazione incisa nella storia dagli Stati Uniti, e da lì divenuta paradigma.