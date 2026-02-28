Strada chiusa e bus soppresso | cosa è successo tra Via Strauss e Via Bach

Tra via Strauss e via Bach è stata chiusa una strada e il servizio del bus è stato sospeso, causando disagi ai residenti e ai pendolari. L'area compresa tra via Strauss, via Bach e via Budellungo si trova in una zona con numerosi nuovi edifici, attività commerciali, un supermercato e un parco pubblico molto frequentato. La viabilità in questa zona rimane instabile e senza soluzioni immediate.

Nel comparto tra via Strauss, via Bach e via Budellungo – area che negli ultimi anni ha conosciuto una significativa espansione residenziale, con nuovi edifici, attività di vicinato, un supermercato e un parco pubblico molto frequentato – la situazione della viabilità resta precaria e priva di risposte definitive. Le criticità segnalate dai residenti sono note da tempo: tombini sollevati, pavimentazione non uniforme, asfalto deteriorato e presenza di materiale di cantiere non rimosso e potenzialmente pericoloso. A fronte di queste segnalazioni, erano anche arrivate rassicurazioni informali su interventi entro settembre, mai concretizzatisi. Oltretutto, senza preavviso, dal 23 giugno 2025 la linea urbana n. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Incidente frontale tra auto e bus pieno di studenti: morto il conducente della vettura, ci sono feriti. Strada chiusaMANIAGO (PORDENONE) - Lo scontro frontale tra un'auto e un bus Atap gremito di studenti.

Leggi anche: Bus Tper contro la colonna: strada chiusa

Una raccolta di contenuti su Via Strauss.

Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo; Voragine sull’asfalto a Ostia Levante: strada chiusa e linee bus scuola deviate; Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 febbraio; Incidente a Ponte Armellina, l'auto si schianta contro un autobus Ami: morto automobilista estratto dalle lamiere e soccorso in...

Frontale tra bus e un’auto: 50 persone a bordo del mezzo | FOTOScontro tra autobus turistico e auto a Buttrio: un ferito lieve, strada chiusa per oltre un’ora e traffico rallentato. nordest24.it

Discesa Coroglio, chiusa per smottamento la strada che collega Posillipo, Fuorigrotta e BagnoliTransenne montante ieri notte, in corso i sopralluoghi della Protezione civile. Disagi sul traffico, deviate quattro linee bus di Anm. Si lavora per riaprire ... napoli.repubblica.it

Alla prossima , il ci guida in un viaggio musicale dedicato alla notte. Il concerto si apre con il . , dove il corno dialoga con il pianoforte in un’atmosfera cantabile e medit - facebook.com facebook